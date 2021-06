€4,6 miljard toegekend aan duurzame projecten

Bijna 3500 duurzame projecten hebben in de afgelopen maanden een subsidiebeschikking ontvangen, dat schrijft staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius in een brief aan de Tweede Kamer over de voorlopige resultaten van de SDE++ 2020. In totaal krijgen deze projecten voor maximaal €4,6 miljard subsidie. Als alle projecten volledig worden gerealiseerd, leveren zij gezamenlijk 3,29 megaton CO 2 -reductie per jaar op.

In november van 2020 heeft de eerste openstelling van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en klimaattransitie (SDE++) plaatsgevonden. Hierdoor werd het voor het eerst mogelijk om naast de productie van duurzame energie, ook subsidie te krijgen voor andere CO 2 -reducerende technieken, zoals de afvang- en opslag van CO 2 (CCS) en elektrische boilers. Hoewel de beoordeling van de subsidieaanvragen nog niet volledig is afgerond, is inmiddels het merendeel van de aanvragen beoordeeld en zijn de meeste subsidiebeschikkingen afgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).