Garantieregeling Evenementen van start

De Garantieregeling voor evenementen (‘Tijdelijke regeling Subsidie evenementen Covid-19’) is goedgekeurd door de Europese Commissie en gaat vanaf 18 juni van start. Met de eerder aangekondigde regeling staat het Rijk garant voor de gemaakte kosten wanneer een evenement door coronabeperkingen van de Rijksoverheid onverhoopt niet door kan gaan. De organisatie ontvangt in dat geval het grootste deel (80%) van de kosten terug als gift; de overige kosten worden vergoed in de vorm van een lening. Er is 385 miljoen euro voor deze regeling gereserveerd. Organisatoren kunnen een aanvraag voorbereiden via RVO.

Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan konden de meeste evenementen sinds het begin van de coronacrisis niet doorgaan. De annuleringskosten werden in eerste instantie in veel gevallen gedekt door een annuleringsverzekering. Door de coronacrisis hebben verzekeraars deze optie uit hun annuleringspolissen geschrapt. Hierdoor kunnen organisatoren het financiële risico van annulering voor komende evenementen zelf niet meer dragen.

Voorwaarden

De steun is bedoeld voor professionele organisatoren van evenementen die in Nederland gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021. Het gaat om festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke evenementen. Met deze regeling staat het Rijk garant voor de gemaakte kosten, mocht een evenement onverhoopt door een verbod van de Rijksoverheid vanwege corona geannuleerd worden. Om in aanmerking te komen voor de garantieregeling moeten organisatoren over een evenementenvergunning van de betreffende gemeente beschikken. Een verklaring van de gemeente dat een vergunning zou zijn afgegeven als er geen evenementenverbod was geweest is ook mogelijk.

Organisaties die in aanmerking komen voor de regeling ontvangen het grootste deel (80%) van de kosten terug als gift, voor de overige 20% kan een lening afgesloten worden.

Evenementen toegestaan vanaf stap 4

Vanaf stap 4 van het openingsplan kunnen evenementen met gebruik van toegangstesten of een herstel- of vaccinatiebewijs met 100% van de bezoekerscapaciteit georganiseerd worden. Ook de 1,5 meter afstand kan dan worden losgelaten tijdens het evenement. De eerste 4 weken na stap 4 zijn evenementen van maximaal 24 uur mogelijk en geldt een maximum van 25.000 bezoekers per dag. Een overnachting is toegestaan als dat binnen het tijdvak van 24 uur valt. Ook meerdaagse evenementen zonder overnachting mogen doorgaan. Bezoekers moeten per dag een nieuw coronatoegangsbewijs (negatieve coronatest of een vaccinatie-of herstelbewijs) tonen.

Na 4 weken vervallen de beperkingen en zijn meerdaagse evenementen met overnachting(en) ook weer toegestaan. Meerdaagse evenementen met overnachting die in de eerste 4 weken na stap 4 gepland staan en aan de voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor de Garantieregeling Evenementen.

Meer informatie over de subsidieregeling en de voorwaarden.