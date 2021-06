Gratis test voor reizigers in juli en augustus

Reizigers die in juli of augustus vanuit Nederland naar het buitenland reizen kunnen zich gratis laten testen. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. Het kabinet komt hiermee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om gratis testen voor reizigers mogelijk te maken. De gratis testen zijn bedoeld voor reizigers die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn en zich deze zomer voorafgaand aan hun reis naar het buitenland moeten laten testen. Het kabinet schat dat er in juli en augustus maximaal 3,5 miljoen testen nodig zijn. De kosten worden geschat op 250 miljoen euro.

Drie sporen

De testcapaciteit voor reizigers wordt verdeeld over drie sporen. Zo worden testen vergoed die worden afgenomen door de reisbranche voor reizen in juli en augustus. Dit geldt ook voor de testen die al eerder bij het boeken voor een reis in deze maanden zijn betaald. Daarnaast kunnen reizigers een gratis test krijgen bij een gecontracteerde partij. Hiervoor is maandag 14 juni een Open House procedure gestart. Het is juridisch gezien niet mogelijk om de capaciteit die beschikbaar is in het kader van Testen voor Toegang ook in te zetten voor reizen naar het buitenland. Deze doelgroep is destijds niet meegenomen in de aanbestedingsprocedure. Als de capaciteit wel wordt ingezet voor reizigers dan leidt dit tot onrechtmatigheden in de aanbesteding.



Tot slot zal ook testcapaciteit van een aantal GGD’en, ongeveer 35.000 testen per dag, worden benut. Hiervoor worden verspreid over Nederland testlocaties ingezet. Dit gaat om een beperkt deel van de reguliere testcapaciteit zodat testen voor reizigers niet ten koste gaat van het testen ter bestrijding van het coronavirus in Nederland.

Testuitslag

Reizigers ontvangen de testuitslag voor een NAAT (PCR)-test binnen maximaal 24 uur nadat de test is afgenomen. Voor de antigeentest geldt dat de testuitslag maximaal 3 uur nadat de test is afgenomen beschikbaar moet zijn. Daarna moeten reizigers de testuitslag downloaden in de CoronaCheck app die geldt als bewijs aan de grens, aan boord van het vliegtuig, trein, bus of boot. Ook is het mogelijk om met papieren bewijzen te reizen. Vanaf volgende week wordt via de kanalen van de Rijksoverheid verder duidelijk waar en op welke manier reizigers een gratis test voor hun reis kunnen krijgen en hoe zij zich hiermee op hun reis kunnen voorbereiden.