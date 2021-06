Onderzoek wezenuitkering

Het ministerie van SZW wil graag meer inzicht krijgen in wat het ontvangen van de wezenuitkering betekent voor wezen en hun verzorgers en laat daarom onderzoek uitvoeren. Doel van het onderzoek is om de wezenuitkering waar nodig te verbeteren.

Kinderen tot zestien jaar hebben recht op een wezenuitkering als allebei de ouders zijn overleden. De laatst overleden ouder moet dan wel verzekerd zijn geweest voor de Algemene nabestaandenwet (Anw) toen hij of zij overleed. Onder bepaalde voorwaarden kan de uitkering worden verlengd tot het 21ste jaar.

Het onderzoek wordt door onderzoeksbureau De Beleidsonderzoekers uitgevoerd. Via  www.beleidsonderzoekers-data.nl is nadere informatie te vinden over het onderzoek en kunnen wezen en verzorgers zich aanmelden. Ook is hier de privacyverklaring te vinden die hoort bij dit onderzoek.