Nieuwe burgemeester in Heiloo

Drs. M. (Mascha) ten Bruggencate is benoemd tot burgemeester van de gemeente Heiloo. De benoeming gaat in op 8 juli 2021.

Mevrouw Ten Bruggencate (48 jaar) is lid van D66. Zij is momenteel stadsdeelvoorzitter in de gemeente Amsterdam.

Op dit moment is Hans Romeyn (CDA) burgemeester van Heiloo.