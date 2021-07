TONK wordt ruimhartiger toegekend

Het budget van de TONK-regeling is enkele maanden geleden verdubbeld. Minister Koolmees laat nu weten dat veel gemeenten huishoudens in financiële nood ruimhartiger ondersteunen.

De TONK-regeling is er voor huishoudens die er door de coronacrisis aanzienlijk in inkomen op achteruit zijn gegaan, waardoor zij vaste lasten als hypotheek of huur niet meer kunnen betalen. De regeling ging begin dit jaar in. Al snel werd duidelijk dat de TONK enerzijds minder vaak werd aangevraagd dan gedacht, en anderzijds dat de hoogte van de financiële tegemoetkoming sterk per gemeente verschilde. Bekendheid en budget moesten omhoog. Het kabinet verdubbelde het budget naar 260 miljoen euro. Minister Koolmees ging veelvuldig met bestuurders van gemeenten, VNG en Divosa in gesprek over de inzet van de regeling.