Nederland maakt tempo met schone bussen

Stil en zonder uitlaatgassen. Dat geldt steeds vaker voor de bus die door de straat rijdt. Nederland loopt voorop in Europa qua schone bussen, en wil in 2030 alle bussen in het openbaar vervoer schoon hebben. Deze bussen zijn voordeliger in het gebruik, maar vragen een investering aan de voorkant. Daarom trekt het kabinet trekt 40 miljoen euro uit voor nieuwe schone bussen. Dat maakt staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag bekend.

Hiermee gaat een volgende afspraak uit het klimaatakkoord in vervulling.

Van Veldhoven: “Er rijden inmiddels meer dan 1000 schone bussen in ons land. De gezamenlijke ambitie is om in 2030 helemaal schoon te rijden. Dat is echt iets om trots op te zijn. Maar je ziet ook dat veel OV-partijen op dit moment, door de effecten van corona, aanhikken tegen de benodigde investeringen. Dus extra belangrijk dat in het klimaatakkoord is afgesproken dat het Rijk deze ontwikkeling ondersteunt. Want stillere en uitstootvrije bussen zijn fijn voor de reiziger, de chauffeur en voor omwonenden met schonere lucht en minder herrie.”

Meer schone buskilometers

Vanaf 1 januari 2022 kunnen de veertien provincies en stadsregio’s die verantwoordelijk zijn voor het busvervoer plannen indienen voor meer schone buskilometers. Bij aanschaf van een elektrische bus of bus op waterstof kunnen zij, afhankelijk van het soort bus en de grootte, tot vijftigduizend euro subsidie per bus krijgen. Voorwaarde is dat er per bus minimaal 45.000 dieselkilometers ingeruild worden voor schone kilometers. Zo wordt de totale busvloot schoner. Plannen kunnen ook tijdens een lopende busconcessie ingediend worden. Dat is mooi, want nu worden vaak vooral bij het aangaan van een nieuwe concessie schone bussen in gebruik genomen.

Jan van Selm, directeur van het samenwerkingsverband van decentrale OV-autoriteiten (DOVA) noemt het een goede stap: “Deze regeling gaat echt een verschil maken voor ons. Uitstootvrije bussen zijn voordelig in het gebruik en onderhoud, maar duurder in aanschaf. Dit helpt om te kiezen voor investeren in schoon. Heel goed”.

Goed voor klimaat, export en banen

De totale vloot aan OV-bussen in Nederland stoot momenteel ongeveer 0,3 megaton CO2 per jaar uit. Dat loopt snel terug met de komst van de schone bussen. Inmiddels is ongeveer een kwart van de 5.300 bussen in het stad- en streekvervoer uitstootvrij, Nederland loopt daarmee voorop in Europa. Meer dan de helft van die schone bussen is van Nederlandse makelij. De winst zit ook in onze portemonnee. Eerder dit jaar werd bekend dat Nederland zo’n 5 miljard per jaar verdient met de verkoop van schone voertuigen en exploitatie van laadpalen in binnen- en buitenland.

Op koers naar volledig uitstootvrij

Het is de gezamenlijke ambitie van overheid en sector om door te groeien naar 100% uitstootvrije bussen in het openbaar vervoer in 2030. Dat is ook vastgelegd in het klimaatakkoord. Daarin is afgesproken dat het Rijk bijdraagt aan de overgang naar schoon. Met deze regeling wordt invulling aan die afspraak gegeven. De regeling loopt tot en met 2024. Naar verwachting komen er met deze regeling de komende jaren zo’n 800-1600 uitstootvrije bussen bij.