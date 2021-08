Kabinet verlengt verbod op eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats tot 1 september, met uitzondering van kleinschalige evenementen buiten onder voorwaarden

Het kabinet verlengt het verbod op eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats tot 1 september 2021. Kleinschalige evenementen zijn onder strikte voorwaarden, zoals het werken met coronatoegangsbewijzen, wel eerder toegestaan. Het OMT heeft het kabinet hierover advies gegeven.

Het kabinet zou op 13 augustus besluiten over het verbod op eendaagse evenementen, maar heeft dit besluit in overleg met de evenementensector naar voren gehaald om eerder duidelijkheid te geven aan organisatoren en bezoekers.

Kleinschalige evenementen buiten uitgezonderd

Kleinschalige evenementen worden vanaf 14 augustus onder voorwaarden weer toegestaan. Evenementen buiten (of in een open tent), zonder vaste zitplaats kunnen met maximaal 750 bezoekers georganiseerd worden. Bezoekers moeten een coronatoegangsbewijs hebben. Dat betekent een vaccinatiebewijs, herstelbewijs van maximaal 6 maanden oud, of een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor het evenement. De 1,5 meter afstand kan dan worden losgelaten tijdens het evenement. Het gaat bijvoorbeeld om festivals, culturele activiteiten en activiteiten van studentenverenigingen met minder dan 750 bezoekers.

Bezoekers moeten in bezit zijn van een (gratis) ticket. De organisator moet ervoor zorgen dat contactgegevens geregistreerd kunnen worden van bezoekers. Medewerkers, vrijwilligers en artiesten die geen coronabewijs hebben wordt dringend geadviseerd een zelftest te doen voor het bijwonen van een evenement, dit geldt ook voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Alle aanwezigen krijgen het dringende advies om op dag 5 na het evenement een zelftest te doen om een eventuele besmetting snel op het spoor te zijn.

Over de maatregelen voor horeca, inclusief het inzetten van testen voor toegang, wordt op 13 augustus besloten. Dan wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor alle evenementen na 1 september.

Evenementen met vaste zitplaats

Evenementen met vaste zitplaatsen kunnen buiten georganiseerd worden voor maximaal 750 personen met coronatoegangsbewijs. Bezoekers hoeven dan geen anderhalve meter afstand te houden. Voor grote buitenlocaties geldt dat zij tweederde van hun reguliere capaciteit kunnen gebruiken, ook als dit betekent dat er meer dan 750 personen aanwezig kunnen zijn. Een coronatoegangsbewijs is dan nodig om de anderhalve meter afstand los te laten. Binnen geldt dat met een coronatoegangsbewijs tweederde van de reguliere capaciteit gebruikt kan worden met vaste zitplaats. Er hoeft geen anderhalve meter afstand gehouden te worden.

Wanneer een evenement geen coronatoegangsbewijs gebruikt kan 100% van de anderhalve meter capaciteit gebruikt worden met vaste zitplaats op anderhalve meter.

Garantieregeling evenementen

Eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats die plaats zouden vinden tussen 14 augustus en 1 september en verboden zijn, kunnen gebruik maken van de garantieregeling voor evenementen of van de aanvullende tegemoetkoming evenementen. Het subsidiepercentage van de garantieregeling evenementen is voor evenementen in deze periode onlangs verhoogd naar 100% van de gemaakte kosten.

Langere wachttijd na vaccinatie Janssen

Het kabinet heeft, conform het advies van het OMT, besloten de wachttijd voor volledige vaccinatie met het Janssen vaccin te verlengen van 2 naar 4 weken. Dit geldt vanaf 14 augustus. In de tussentijd worden de bijbehorende procedures hierop aangepast evenals de CoronaCheck-app en worden de uitvoerders goed voorbereid. De langere wachttijd geldt ook voor toegang tot evenementen.

COVID-19-overleggen tijdens zomerreces kabinet

Van 9 juli tot 9 augustus 2021 is het kabinet formeel met reces. Voor wat betreft de COVID-19-pandemie komen de meest betrokken ministers echter gewoon bij elkaar. Onder normale omstandigheden overleggen zij 2 keer per week: iedere maandag een fysiek overleg, waarbij na afloop een korte toelichting aan de media wordt gegeven. Op de woensdag spreken de bewindspersonen elkaar telefonisch. Wanneer de situatie daarom vraagt, en besluitvorming nodig is, dan wordt een Ministeriële Commissie COVID-19 bijeengeroepen.

Vanaf 9 augustus wordt het normale vergaderritme weer opgepakt. Dan komt het kabinet weer meerdere keren per week bij elkaar om over de pandemie te praten. Tijdens de eerste ministerraad na het reces, op vrijdag 13 augustus, wordt het hele pakket maatregelen opnieuw gewogen op basis van de actuele informatie.