Defensiehelikopters naar Albanië voor blussen natuurbranden

Defensie stuurt 2 Chinook-transporthelikopters naar Albanië om te helpen bij het bestrijden van de hevige bosbranden. Die woeden op het schiereiland in het natuurgebied in de omgeving van de stad Vlorë. 1 van de militaire toestellen vertrekt morgen, de andere vrijdag. Zaterdag begint de luchtmacht met blussen.

De Chinooks zijn uitgerust met een zogenoemde bambi bucket. Dat is een flexibele zak waarmee per keer 10.000 liter op het vuur kan worden gegooid. De Chinooks halen het water uit de Golf van Vlorë. Dit is een inham van de Adriatische Zee waar het schiereiland aan grenst.

De helikopters van het Defensie Helikopter Commando zijn een veel gevraagd middel bij het blussen van branden. Vanuit de lucht bereiken ze gebieden waar de brandweer niet kan komen. Dat is ook in Albanië het geval.

Uniek natuurgebied

“Goed dat we ook vanuit Nederland Albanië terzijde kunnen staan en we als Defensie kunnen helpen in het bestrijden van de bosbranden in een uniek natuurgebied”, zo laat minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten weten. Verder is het natuurlijk de bedoeling dat het vuur niet nog verder de bewoonde wereld bereikt.

EU-samenwerking om leed te voorkomen

De Albanese autoriteiten hebben via een samenwerkingsverband van de Europese Unie gevraagd te helpen bij het bestrijden van de bosbranden. Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is akkoord gegaan met financiering van de inzet uit het Nederlandse noodhulpbudget. “Met andere landen werken we samen aan het blussen van de branden in Zuid-Europa: om menselijk leed te voorkomen en natuurgebieden te redden”, aldus Kaag.

Ook Tsjechië stelt een blushelikopter beschikbaar. Verder sturen Frankrijk, Cyprus en Slovenië materieel. De EU helpt verder bij het bestrijden van bosbranden in Griekenland, Italië, Turkije en elders op de Balkan.

De Chinooks worden tijdelijk gestationeerd op een militaire basis in Albanië. Een van de toestellen staat daar als reserve paraat.