Chinooks halverwege Albanië voor blussen natuurbranden

Beide Chinooks die vanwege de natuurbranden naar Albanië vliegen, zijn via een tussenstop in Zuid-Frankrijk inmiddels op de helft. Na een vlucht van zo’n 6 uur gisteren, leggen de transporthelikopters vandaag het laatste stuk van nog eens ongeveer 6 uur af.

Volgens de huidige planning begint de luchtmacht morgen met het blussen van de branden op het schiereiland Karaburun. Dat gebeurt met een zogenoemde bambi bucket die onder de Chinook hangt. Het toestel stort via de flexibele zak steeds zo’n 10.000 liter water op het vuur. In Albanië gebeurt dat bij daglicht, van ’s morgens 06.00 uur tot ’s avonds 20.00 uur.

5 minuten vliegen

Naast de bemanning en techneuten is er ook een Mobile Air Operations Team mee naar Albanië. Dit grondteam houdt nauw contact met de Chinookbemanning, haakt de bambi bucket onder het toestel en houdt toezicht op plekken waar de helikopter landt. Het MAOT zorgt er bovendien voor dat de Chinook de bambi bucket vult in wateren die diep genoeg zijn. Normaal gesproken heeft zoetwater de voorkeur. In de buurt van de brandhaarden is dat echter niet voorhanden. Daarom wordt er bluswater uit de Adriatische Zee gehaald. Die ligt vlak bij de brandhaard, voor een Chinook op maximaal 5 minuten vliegen.

Zo'n gladjes mogelijk verloop

Een team van kwartiermakers vertrok al eerder naar Albanië. Deze militairen zorgen dat de ‘brandblus-operatie’ zo gladjes mogelijk verloopt. Naast het regelen van plekken om te overnachten en te eten, bereiden ze de vliegoperaties zorgvuldig voor. Dat gebeurt onder meer door afspraken te maken met bijvoorbeeld de Albanese brandweer. Zo kan de Chinookbemanning zich volledig richten op taak: het blussen van natuurgebied.

Volgens detachementscommandant luitenant-kolonel Roy Hemmelder is het voor brandbestrijding belangrijk dat er consequent valt door te blussen. “Om de inzetbaarheid van een Chinook te garanderen, hebben we een 2e meegenomen. Die staat stand-by. Maar mocht de brand onhoudbaar worden, dan hebben we voor korte momenten voldoende bemanningen om ook deze in te zetten.”

Dankbaarheid groot

De Chinooks zijn gedurende de blusoperatie gestationeerd op het militaire deel van Tirana International Airport. Dat is op 25 minuten vliegen van het te blussen gebied. Hemmelder hoorde al dat de dankbaarheid onder de bevolking groot is, dat Nederland de helikopters stuurt. “De Albanese luchtmacht blust op dit moment met 1 Cougar-helikopter. Die kan de hulp goed gebruiken.” Een Cougar kan overigens maximaal 2.500 liter water per keer droppen, dus fors minder dan de Chinook.

Niet vanzelf

Dat het volledige ‘blusteam’ volledig op elkaar is ingespeeld, gebeurt natuurlijk niet vanzelf. Om dit te kunnen voor als het erop aankomt, wordt veelvuldig boven Nederland geoefend. Daarnaast draait het om flexibiliteit en bereidwilligheid bij de militairen om zich te willen inzetten voor dit soort operaties. Dat werp nu zijn vruchten af.