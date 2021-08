Verzoek aan OVV onderzoek beveiligingssituaties

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) is door minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus gevraagd in een onderzoek na te gaan welke lessen getrokken kunnen worden uit de beveiligingssituaties van de broer, de toenmalig advocaat en de vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengoproces. Hiertoe heeft Grapperhaus besloten na meerdere gesprekken te hebben gevoerd met de familie van Peter R. De Vries, betrokkenen en deskundigen.

Eerder was al aan de Tweede Kamer gemeld dat er een feitenonderzoek zou komen naar de beveiligingssituatie van Peter R. de Vries. De heer Joustra was bereid gevonden dit onderzoek te leiden. De afgelopen weken is de reikwijdte van het onderzoek, alsook de samenstelling van de onderzoekscommissie onderwerp van debat geweest. Over de geschiktheid en de onafhankelijkheid van de heer Joustra en zijn commissieleden heeft Grapperhaus nooit enkele twijfel gehad. Alles overwegende heeft Grapperhaus besloten de OVV te vragen het onderzoek te doen. Gezien de onafhankelijke status van de OVV zal de OVV zelf de onderzoeksvraag bepalen.

“De verschrikkelijke moord op Peter R. de Vries heeft een enorme impact gemaakt in Nederland. Gezien het grote maatschappelijke belang van het onderzoek naar zijn beveiligingssituatie, hecht ik zeer aan breed draagvlak voor het onderzoek. Nadat ik de afgelopen weken veel gesprekken gevoerd heb met betrokkenen en deskundigen, heb ik besloten de OVV te vragen het onderzoek te doen”,

aldus Grapperhaus.