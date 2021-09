Nederlands paviljoen klaar voor opening Expo 2020 Dubai

Met de overdracht van een symbolische sleutel is het nieuwe Nederlandse paviljoen op de Expo 2020 Dubai vandaag officieel opgeleverd. Daarmee is de Nederlandse inzending gereed voor de opening van de Expo op 1 oktober 2021. De overhandiging van de sleutel vond plaats via een videoverbinding in Rotterdam. Hier was een bijeenkomst voor overheden, bedrijven en kennisinstellingen die zich aan de Expo 2020 verbinden met het Nederlandse thema ‘Uniting Water Energy Food’.

Water, energie en voedsel met elkaar verbinden Juist in de Golfstaten liggen er veel kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. De landen in deze regio willen af van hun afhankelijkheid van olie en gas en willen voorop lopen in de strijd tegen klimaatverandering. Ook willen ze meer hun eigen voedsel gaan produceren. Nederland wil daar een actieve bijdrage aan leveren, door met duurzame oplossingen water, energie en voedsel aan elkaar te verbinden, zegt Carel Richter, Commissioner General Expo 2020 en Consul-Generaal in Dubai: ‘Op Expo 2020 Dubai tonen we Nederlandse innovaties op het vlak van water, hernieuwbare energie en voedselzekerheid aan de Verenigde Arabische Emiraten en de rest van de wereld. Gedurende zes maanden is er een impactvol programma waar Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen de Golfmarkt kunnen verkennen, lokale partners kunnen vinden en/of zaken kunnen doen. Hierbij houden we oog voor goed werkgeverschap en verantwoord ondernemen.’ Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen kunnen van 1 tot en met 4 november 2021 deelnemen aan een handelsmissie naar de Verenigde Arabische Emiraten en de Expo 2020 Dubai.

Blikvanger Het Nederlandse paviljoen moet de komende maanden een echte blikvanger worden voor de miljoenen bezoekers die de Expo-organisatie verwacht. In het paviljoen is een biotoop opgebouwd, die laat zien hoe je op circulaire wijze voedsel kunt verbouwen. In een land met een droog woestijnklimaat creëert Nederland een omgeving voor de productie van ons eigen water, energie en voedsel, die niet tot stand kan komen zonder onderlinge verbinding. Zo wordt het water dat nodig is voor de planten uit de woestijnlucht gehaald. Voor de bouw is gebruik gemaakt van lokaal gehuurde bouwmaterialen, die zoveel mogelijk lokaal te verkrijgen zijn, waardoor transport tot een minimum wordt beperkt. Ook het interieur bestaat uit gehuurde elementen. Alle materialen worden na afloop teruggegeven aan de regio of krijgen een volgende bestemming. Met deze aanpak wordt de ecologische footprint van het paviljoen tot het minimum beperkt.

Bedrijven en instellingen met elkaar verbinden Het paviljoen laat niet alleen Nederlandse innovaties, kennis en ervaring zien. Het is ook een ontmoetingspunt waar bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties samen komen om te netwerken, kennis met elkaar te delen en te laten zien wat zij te bieden hebben voor de bezoekers. In het paviljoen is ook ruimte voor zakelijke evenementen. Het paviljoen is ontworpen en gebouwd door een consortium van V8 Architects, KossmanndeJong, Witteveen+Bos en Expomobilia. Zij hebben een groot aantal Nederlandse innovatieve bedrijven betrokken bij de bouw. Het consortium zal naast het ontwerp en de bouw ook het onderhoud en de afbouw van het paviljoen verzorgen.