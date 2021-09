Tamara van Ark treedt terug als minister voor Medische Zorg en Sport

Tamara van Ark treedt om gezondheidsredenen terug als minister. Eind juli kondigde de minister aan dat ze vanwege nekklachten de komende zes weken afwezig zou zijn. Het is op dit moment onduidelijk wanneer ze voldoende hersteld is.

,,Helaas is er nog geen sprake van herstel op het niveau dat ik weer aan de slag kan’’, aldus Van Ark. ,,Dit werk, zowel in het kabinet als in de Kamer, vraagt 100% en vaak meer en dat lukt nu niet. Ik weet ook niet wanneer dat wel zo is. Daarom heb ik besloten nu terug te treden.’’