Campagne wijst ondernemer met geldzorgen de weg naar hulp

Door de coronacrisis hebben veel ondernemers en ZZP’ers te maken gekregen met financiële zorgen. Ook al is de werkgelegenheid in de meeste sectoren weer op peil en trekt de economie aan, het betekent niet dat alle bedrijven uit de zorgen zijn. In een nieuwe campagne wijst het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondernemers en ZZP’ers met geldzorgen de weg naar hulp.

Demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma: “Als ondernemer kan het moeilijk zijn te erkennen dat het niet goed gaat met je bedrijf. Vanwege de stress zie je door de bomen het bos niet meer. De stap om actie te ondernemen en open te zijn over de situatie is dan groot. Kom voorbij die schaamte en praat over je problemen. Zet de eerste stap en vraag hulp. Pas dan kunnen we samen zoeken naar een oplossing. Er is perspectief, je staat er niet alleen voor.”

Geldfit.nl

De ervaring leert dat ondernemers vaak pas hulp zoeken als geldzorgen geldproblemen zijn geworden. Niet verwonderlijk, want het zijn tenslotte ondernemers die als geen ander zelf hun boontjes kunnen doppen. Deze instelling is naast een kwaliteit ook hun valkuil, want alleen al praten over je zorgen met vrienden of andere ondernemers kan helpen een ander licht op de zaak te werpen. Ondernemers met geldzorgen kunnen op de website Geldfit.nl aan de hand van een korte test anoniem checken hoe zij er financieel voor staan en of het verstandig is om hulp te zoeken. Zij zien dan direct welke hulp er is, passend bij hun specifieke situatie. Dit varieert van coaching door andere ondernemers, persoonlijk advies van de KvK, online tools tot schuldhulp van de gemeente. Wie liever direct in gesprek gaat, krijgt via het gratis telefoonnummer 0800-8115 advies op maat. Een belangrijk advies voor iedereen met geldzorgen: blijf in gesprek en probeer zoveel mogelijk samen een oplossing te vinden. De bereidwilligheid van bedrijven en organisaties om mee te denken is groot en er is vaak meer mogelijk dan men denkt.

Bij Geldfit.nl zijn een groot aantal publieke en private partijen betrokken, waaronder gemeenten, banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en grote werkgevers. Zij verwijzen klanten en medewerkers met geldzorgen actief door naar de online test. Alleen al dit jaar hebben meer dan 60.000 mensen een test gedaan en persoonlijk advies gekregen over hun financiële situatie. Ook ontvingen ruim vierduizend ondernemers een advies op maat via Geldfit.nl.

Staatssecretaris Wiersma: “Veel ondernemers hebben nog nooit in zo’n situatie gezeten. Het is dus niet verwonderlijk dat zij ook niet weten welke ondersteuning er beschikbaar is. Geldfit.nl maakt dit op een laagdrempelige manier toegankelijk.”

Nieuw perspectief

Het kabinet heeft tijdens de coronacrisis extra geld uitgetrokken om mensen met financiële zorgen sneller en beter te kunnen helpen. Ook zijn er extra middelen voor om- en bijscholing en begeleiding naar nieuw werk, voor werknemers en zelfstandig ondernemers.

Staatssecretaris Wiersma: “Er zijn weer volop vacatures en personeelstekorten. Juist nu is het van belang om mensen die het zwaar hebben verder te helpen en nieuw perspectief te bieden. Door te helpen bij geldzorgen of te ondersteunen naar nieuw werk.“

De eerste stap helpt je verder

Speciaal voor de campagne ‘De eerste stap helpt je verder’ is een toolkit beschikbaar voor gemeenten waarmee zij inwoners met geldzorgen kunnen wijzen op de beschikbare hulp in de gemeente.