Evacués vertrekken vandaag uit Pakistan

Een Nederlands vliegtuig haalt vandaag de groep van bijna 50 mensen op die uit Afghanistan naar Pakistan zijn gevlucht. De afgelopen tijd werden zij opgevangen door de Nederlandse ambassade in Islamabad. Op de speciale vlucht reizen ook bijna honderd mensen mee die vanuit Amsterdam zullen doorreizen naar andere EU-landen.

Het betreft een eenmalige chartervlucht om deze groep door te kunnen laten reizen naar Nederland. Vertrek uit Pakistan via commerciële lijnvluchten is niet mogelijk omdat een deel van de groep door de omstandigheden niet over alle daarvoor benodigde papieren beschikt. Omdat reizigers van andere EU-landen meevliegen, zal Nederland voor een deel van de kosten een beroep doen op een bijdrage van de Europese Unie.

Nederland is Pakistan dankbaar voor de medewerking aan deze geplande vlucht. De Nederlandse ambassade in Islamabad heeft daarover nauw contact onderhouden met de Pakistaanse autoriteiten. Begin augustus reisde minister Kaag van Buitenlandse Zaken naar Pakistan waar zij sprak met haar ambtgenoot.

De groep met eindbestemming Nederland bestaat uit enkele Nederlanders met hun Afghaanse familieleden en Afghanen die nauw met Nederland hebben samengewerkt, voornamelijk tolken. Voor hun vertrek verbleven zij ruim een week in Islamabad, waar de Nederlandse ambassade zorgde voor opvang in hostels, eerste levensbehoeften, nieuwe kleding en een luisterend oor na de lange gevaarlijke tocht die sommigen van hen hebben afgelegd.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt mensen die nog in Afghanistan verblijven, nadrukkelijk af om de gevaarlijke landroute naar Pakistan te nemen. Er wordt gewerkt aan het herstel van vliegverbindingen.

Nederland blijft zich onverminderd inzetten om ook andere Nederlanders en Afghanen die daarvoor in aanmerking komen in veiligheid te brengen. Alle mogelijkheden hiertoe worden, ook in samenwerking met andere landen, bekeken en benut.