Aandacht voor woningisolatie tijdens de isolatiecampagne en de Nationale Isolatieweken

Het ministerie van BZK is vandaag met een isolatiecampagne gestart. Daarmee maken we mensen in het stookseizoen bewust van de mogelijkheden voor isolatie. Op online radiostations komt een radiospot. Ook volgen er video’s op social media en artikelen in VT Wonen. De campagne loopt synchroon met de Nationale Isolatieweken.

De Nationale Isolatieweken lopen van 27 september tot en met 10 oktober. Het is een initiatief van marktpartijen als banken, isolatiebedrijven, bouwmarkten, het Klimaatverbond, HIER en Milieu Centraal. Tijdens deze weken wordt het belang van goede isolatie als eerste stap naar energiezuinig en duurzaam wonen onder de aandacht gebracht.

Isolatietips voor consumenten

Consumenten kunnen zich online en op locatie laten inspireren over het nemen van isolatiemaatregelen die goed zijn voor de portemonnee, het klimaat en wooncomfort. Voorbeelden zijn isolatiedemonstraties in een bouwmarkt of bij een leverancier, het live bijwonen van een isolatieklus uitgevoerd door een isolatiebedrijf of het op maat krijgen van een gratis isolatieadvies. Op de website vind je het volledige programma van de Nationale Isolatieweken.

Verbeterjehuis.nl

Zowel tijdens de Nationale Isolatieweken als in de landelijke isolatiecampagne wordt doorverwezen naar het landelijk digitaal platform Verbeterjehuis.nl. Op dat platform vinden eigenaren en bewoners informatie over kosten, besparingen en subsidies. Ook kunnen zij daar een snelle check doen voor de isolatiemogelijkheden in hun woning.