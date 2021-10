Makkelijker een laadpaal voor Vereniging van Eigenaren

Een laadpaal voor de elektrische auto in de parkeergarage bij een appartementengebouw. Het klinkt logisch, maar is in de praktijk vaak behoorlijk ingewikkeld te realiseren. Zo’n 1,2 miljoen woningen in Nederland zijn aangesloten bij een vereniging van eigenaren (VvE). Het kabinet wil het de bewoners van die huizen veel makkelijker maken om elektrisch te rijden. Daarom kunnen verenigingen van eigenaars (VvE’s) vanaf nu met subsidie advies krijgen van een deskundige. Een oplaadpuntenadvies kan helpen om tot een afgewogen en positief besluit binnen een VvE te komen. Het kabinet werkt daarnaast aan het vereenvoudigen van regels.

Minister Ollongren van BZK: “Steeds meer mensen willen verduurzamen en wij ondersteunen hen daar graag bij. Het laten aanleggen van een laadpaal hoort daar bij”.



Staatssecretaris Van Weyenberg van IenW: “Veel mensen vinden het fijn om hun auto thuis op te laden. Ook als je in een appartement of bovenwoning woont wil ik dat je daar gewoon voor kunt kiezen. Dat wordt nu makkelijker, en dat is een goede zaak”.

Goed plan maakt het verschil

Veel mensen willen graag een laadpunt op hun parkeergelegenheid, maar lopen tegen verschillende problemen aan wanneer ze dit met hun VVE willen regelen. Hoe en waar doe je dat bijvoorbeeld in een parkeergarage? Wat is de beste optie en wat is een eerlijke verdeling van de kosten? Hoe kan het veilig, ook in geval van brand? Een goed plan voor de langere termijn maakt daarbij het verschil, en scheelt onnodig uitzoekwerk en kosten voor mensen.



Om VvE’s te helpen met deze keuze, kunnen zij vanaf nu subsidie krijgen voor een advies van een deskundige. Via de SEEH-regeling kunnen zij 75% van de kosten terugkrijgen, met een maximum van 1500 euro. In het advies moeten in elk geval de antwoorden op bovenstaande vragen aan de orde komen. Aanvragen kunnen vanaf januari 2022 worden ingediend, met terugwerkende kracht naar 6 oktober 2021. Staatssecretaris Van Weyenberg trekt hier in totaal 900.000 euro voor uit.

Regelgeving eenvoudiger

Naast het bieden van een subsidie werkt het kabinet aan het vereenvoudigen van regelgeving, zodat individuele appartementseigenaars straks makkelijker kunnen besluiten een oplaadpunt aan te leggen op hun eigen privé-parkeervak of op de gemeenschappelijke parkeergelegenheid. Nu is daar nog een meerderheidsbesluit van de vergadering van eigenaars voor nodig. Straks volstaat het indien individuele appartementseigenaars aan de andere VvE-leden melden dat zij een oplaadpunt willen plaatsen, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, onder meer op het gebied van de (brand)veiligheid. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de wetgeving is voorlopig voorzien met ingang van 1 juli 2023.

Veel behoefte aan

Zo’n 1,2 miljoen woningen in Nederland maken deel uit van een VvE, dat is ongeveer 17% van alle woningen. Kees Oomen van belangenbehartiger VvE Belang is dan ook blij met de stap die het kabinet zet: “Veel VvE’s worstelen echt met de vraag hoe ze veilig en goed een laadpunt kunnen plaatsen. Wij krijgen daar veel vragen over; er is veel behoefte aan goed advies. Ik verwacht dat deze maategel voor VvE’s de drempel kan verlagen om aan de slag te gaan met het plaatsen van laadpunten. Wij zijn dus blij dat het kabinet deze stap zet”.

Meer mogelijkheden

Het kabinet wil mensen meer mogelijkheden bieden om zelf bij te dragen aan het klimaat. Als mensen hun woning isoleren, of een elektrische auto of zonnepanelen aanschaffen, verdienen ze dat vaak na een aantal jaren terug. Vaak hikken mensen aan tegen de aanschafkosten. Daarom zijn er subsidies voor bijvoorbeeld het verduurzamen van woningen en de overstap naar elektrisch rijden.