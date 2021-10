Afghanen geëvacueerd naar Islamabad

Vandaag zijn 46 Afghanen met eindbestemming Nederland op een Pakistaanse vlucht uit Kaboel naar Islamabad geëvacueerd. In deze groep bevinden zich 42 mensen die vallen onder de tolkenregeling, drie mensen die op de Nederlandse evacuatielijst staan onder de motie Belhaj en één Afghaan met een Nederlandse verblijfsvergunning.

De Nederlandse ambassadeur en zijn staf vingen deze mensen op op het vliegveld van Islamabad. In samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie krijgen ze tijdelijk onderdak en worden ze geholpen met de noodzakelijke formaliteiten. Vervolgens zal de ambassade hen helpen om door te reizen naar Nederland.

Deze evacuatie is mogelijk gemaakt in goede samenwerking met de Pakistaanse autoriteiten. Naast de groep met bestemming Nederland zijn er mensen naar Islamabad overgebracht met andere westerse landen als eindbestemming. Het is de eerste keer sinds eind augustus dat een grotere groep Afghanen met eindbestemming Nederland met het vliegtuig van Kaboel naar Islamabad kon reizen. Met het oog op toekomstige vluchten en de veiligheid daarvan, kan het ministerie geen mededelingen doen over verdere details.

Nederland blijft zich onverminderd inzetten om ook andere Nederlanders en Afghanen die daarvoor in aanmerking komen, in veiligheid te brengen. Alle mogelijkheden hiertoe worden, ook in samenwerking met andere landen, bekeken en benut.