Minister en vicepremier Ollongren bezoekt Forum Holocaust en Antisemitisme

Op het internationale Forum Holocaust en Antisemitisme, vandaag en morgen in Malmö, staan herdenken en de strijd tegen antisemitisme centraal. Namens het kabinet neemt minister en vicepremier Kajsa Ollongren o.a. deel aan de breakout sessie 'Combating antisemitism and hate speech on social media'.

In de Nederlandse 'pledges' (zie documenten) worden de vier initiatieven toegelicht die afgelopen jaar zijn genomen in de strijd tegen antisemitisme. Woensdagmiddag spreekt Kajsa Ollongren onder andere bij breakout sessie 'Combating antisemitism and hate speech on social media'.