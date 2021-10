Bezoek Koninklijk Paar aan Expo 2020 Dubai op nationale dag

© Netherlands pavilion | Dutch Dubai

De handelsmissie staat in het teken van duurzame stedelijke ontwikkeling. Bijna vijftig bedrijven uit Nederland nemen hieraan deel. Ze zijn actief in de sectoren water, duurzame energie, voedsel, stedelijke inrichting of logistiek. Op de nationale dag wordt het Nederlands paviljoen extra uitgelicht op Expo 2020 Dubai.

Minister De Bruijn: ‘In de Golfregio is er veel vraag naar duurzame oplossingen uit deze sectoren, bijvoorbeeld slimme teeltmethoden in de landbouw die weinig water verbruiken. Het is goed om te zien dat zoveel Nederlandse ondernemers zich hebben aangemeld en mogelijkheden voor groei zien. Onze bedrijven hebben veel te bieden en kunnen dat op de Expo aan de Golfregio en de rest van de wereld laten zien. Als overheid ondersteunen we het bedrijfsleven graag bij het verzilveren van deze kansen. Het Nederlands paviljoen op de Expo biedt hiervoor een prachtig podium.’

De handelsmissie wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, is zakelijk leider van de delegatie. De missie is onderdeel van een breder programma in het Nederlands paviljoen tijdens Expo 2020 Dubai. Zo zijn er gedurende zes maanden verschillende themaweken, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, gezondheid, voedselzekerheid en water. Bedrijven en instellingen uit Nederland die daarin actief zijn, kunnen dan contacten leggen en zakendoen met partners in de Golfregio en andere werelddelen.

Expo 2020 Dubai, vanwege corona een jaar uitgesteld, loopt van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022. Het Nederlands paviljoen – een biotoop - heeft als thema ‘Uniting Water Energy and Food’: het toont bezoekers en bedrijven wat ons land heeft te bieden op het vlak van water, energie en voedsel. Met energie van de zon wordt water uit de woestijnlucht gewonnen, waardoor planten in het paviljoen kunnen groeien. Met de gebruikte materialen is het paviljoen een voorbeeld van hoe je duurzaam en circulair kunt bouwen.