De asielinstroom van week 43, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 1.600. Een deel van deze asielaanvragen is ingediend in week 42. Als gevolg van een systeemupdate zijn deze aanvragen in week 43 verwerkt in de geautomatiseerde gegevenssystemen.