Nederland en Verenigde Arabische Emiraten verstevigen economische samenwerking

De VAE zijn binnen de Golfregio de grootste exportbestemming van Nederlandse goederen. Ook zijn er in het land meer dan 350 Nederlandse bedrijven gevestigd die voornamelijk actief zijn in de sectoren water, energie, voedsel en infrastructuur.

De Bruijn: “Als overheid ondersteunen wij Nederlandse bedrijven graag in het verzilveren van de zakelijke kansen in de VAE. In het land en de bredere Golfregio is er veel behoefte aan duurzame oplossingen voor watertekorten, de transitie naar duurzame energie en voedselschaarste. Dat zijn precies de gebieden waar Nederland goed in is. De economische samenwerking met de VAE is al sterk: met deze commissie zetten wij een extra stap in het positioneren van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in het land. Bijvoorbeeld door te bespreken hoe we wederzijdse investeringen in onze economieën aan kunnen trekken.”