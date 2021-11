Tijdelijke vervanging lid Raad van Bestuur UWV

Momenteel is Johanna Hirscher partner bij McKinsey & Company. Ze geeft leiding aan de Public Sector Practice in Nederland. Al meer dan tien jaar adviseert ze grote overheidsinstanties in Europa, waaronder vergelijkbare organisaties als UWV in andere landen.

Hirscher heeft een MBA aan de universiteit van Mannheim behaald en studeerde contemporary asian studies aan de Universiteit van Amsterdam.