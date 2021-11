In 2020 80.200 nieuwe woningen

In 2020 zijn er 80.200 woningen bijgekomen. Het gaat om 70.000 nieuwgebouwde woningen en 10.200 transformatiewoningen. Het CBS heeft vandaag deze cijfers bekendgemaakt. Het doel om in 2020 minimaal 75.000 nieuwe woningen te realiseren is daarmee ruimschoots gehaald.

Bij de Nationale Woonagenda is afgesproken om in de periode van 2018-2021 jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te realiseren. Dit kunnen nieuwgebouwde woningen zijn of getransformeerde woningen. Getransformeerde woningen ontstaan door bijvoorbeeld het aanpassen van kantoorgebouwen of maatschappelijk vastgoed zoals oude schoolgebouwen of een kerk.