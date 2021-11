150 miljoen euro steun voor acht projecten voor schonere en slimmere mobiliteit

Acht samenwerkingsverbanden van ondernemers en onderzoekers krijgen in totaal 150 miljoen euro steun van het kabinet om te werken aan innovaties die ons vervoer schoner en slimmer maken. De ideeën komen uit de hele mobiliteitssector: de auto-industrie, luchtvaart en maritieme sector. In totaal zijn er 109 bedrijven (waarvan 64 mkb) en 27 onderzoeksinstellingen betrokken bij deze projecten.

Vanwege de coronacrisis hebben bedrijven en kennisinstellingen in de mobiliteitssector minder financiële middelen voorhanden om te werken aan nieuwe ontwikkelingen die de sector duurzamer maken. Innovaties in de mobiliteitssector werken door in andere sectoren als bouw en industrie, waarmee ze extra bijdragen aan de Nederlandse klimaatdoelen. Ook economisch is vernieuwing nodig: de Nederlandse mobiliteitssector is een belangrijke toeleverancier voor andere landen, zoals Duitsland en Frankrijk. Door te blijven innoveren kan onze mobiliteitssector die positie behouden.

Het kabinet heeft daarom eenmalig 150 miljoen euro beschikbaar gesteld via de Subsidieregeling R&D mobiliteitssectoren. Een onafhankelijke adviescommissie heeft de ingediende projecten beoordeeld.

De winnende projecten

Green Transport Delta – Elektrificatie : nieuwe batterijtechnologieën voor elektrisch vervoer

: nieuwe batterijtechnologieën voor elektrisch vervoer Green Transport Delta – Waterstof : verbrandingsmotoren, brandstofcellen en tankinfrastructuur voor gebruik van waterstof

: verbrandingsmotoren, brandstofcellen en tankinfrastructuur voor gebruik van waterstof BrightSky : verduurzaming van de Nederlandse luchtvaartsector op en rond de luchthaven, met Schiphol als proeftuin

: verduurzaming van de Nederlandse luchtvaartsector op en rond de luchthaven, met Schiphol als proeftuin Thermoplasten voor een duurzame luchtvaart : lichtgewicht materialen voor de productie van kleine elektrische passagiersvliegtuigen

: lichtgewicht materialen voor de productie van kleine elektrische passagiersvliegtuigen Vloeibaar waterstof composiettank voor civiele luchtvaart : lichtgewicht brandstoftank waardoor vliegtuigen op vloeibare waterstof kunnen vliegen

: lichtgewicht brandstoftank waardoor vliegtuigen op vloeibare waterstof kunnen vliegen LNG-ZERO : technologieën om de uitstoot van LNG-aangedreven schepen drastisch te verminderen

: technologieën om de uitstoot van LNG-aangedreven schepen drastisch te verminderen MENENS: methanol als duurzame brandstof voor schepen

Sustainable H2 Integrated Propulsion Drives: voortstuwings- en energiesystemen voor schepen op basis van waterstof

Meer informatie over deze projecten is hier te vinden.