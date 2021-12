De heer P.L. (Pieter) Paans wordt burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 20 januari 2022.

De heer Paans (55 jaar) is lid van het CDA. Hij is momenteel wethouder in de gemeente Papendrecht.

Op dit moment is Roelf Cazemier (VVD) burgemeester van Krimpenerwaard.