Bruggen hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl aangepakt

Rijkswaterstaat gaat aan de slag met de vervanging van vier bruggen op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Het gaat in Groningen om de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug en in Friesland om de bruggen Kootstertille en Spannenburg. In elk van beide provincies komt ongeveer 70 miljoen euro beschikbaar voor de vervanging van deze bruggen. Dat heeft demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) besloten in overleg met de provincies Friesland en Groningen en gemeente Groningen.

Met de investering van 140 miljoen euro is het beschikbare budget voor vervanging van in totaal acht bruggen op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl op dit moment uitgeput. Dat betekent dat de aanpak van de andere bruggen op de vaarweg pas kan worden uitgevoerd zodra daar aanvullend budget voor is. Dit betreft de Busbaanbrug in Groningen en de bruggen Oude Schouw, Uitwellingerga en Schuilenburg in Friesland. Minister Visser hecht eraan om ondanks de demissionaire status van het kabinet een besluit te nemen over de hoofdvaarweg: ,,Ik vind het belangrijk dat de eerste vier bruggen nu kunnen worden aangepakt, zodat belangrijke verbindingen in de regio worden hersteld. Ik onderschrijf het belang dat op termijn ook de andere bruggen worden gerenoveerd,’’ aldus minister Visser.

Groningen

Voor de aangevaren en verwijderde Gerrit Krolbrug is afgesproken dat Rijkswaterstaat de huidige fiets- en loopbruggen beter toegankelijk maakt. Minister Visser heeft ingestemd met vervanging van de Gerrit Krolbrug door een beweegbare brug met een doorvaarhoogte van 4,5 meter. Dat komt overeen met de variant die ook door de gemeenteraad van Groningen is aangenomen. Voor de eveneens aangevaren en verwijderde Paddepoelsterbrug in Groningen wordt de eerder afgesproken variant van een vaste fietsbrug verder uitgewerkt en opgepakt door de gemeente. Wethouder Philip Broeksma (Verkeer en Vervoer) van de gemeente Groningen: ,, Het is goed dat we als gemeente nu eindelijk aan de slag kunnen met het herstellen van deze verbinding.’’

Friesland

Voor de bruggen Kootstertille en Spannenburg in Friesland moeten de plannen voor vervanging nog verder worden uitgewerkt. De inzet is om hier komend voorjaar nadere besluiten te nemen. ,,Ik vind het positief dat de minister nu geld beschikbaar stelt voor de aanpak van in elk geval twee bruggen in onze provincie. Dat is na jaren van uitstel ook hoogst nodig, zoals dat ook geldt voor bruggen waarvoor helaas nog geen financiering is”, reageert gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder van Friesland.