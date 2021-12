Geen fysiek onderwijs tot en met 9 januari 2022

Vanaf maandag 20 december 2021 tot en met 9 januari 2022 gaan de scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs, het mbo en hogescholen en universiteiten dicht. Dit besluit is al eerder genomen voor de scholen in het primair onderwijs, waar de bestaande afspraken blijven gelden. Leerlingen en studenten in een kwetsbare positie en examenleerlingen mogen wel fysiek naar school. Er gelden verder nog enkele uitzonderingen.

De sluiting van de scholen maakt deel uit van een breed pakket aan maatregelen om de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus af te remmen.

Primair en voortgezet onderwijs

Voor de scholen gelden dezelfde uitzonderingen als tijdens de lockdown van vorig jaar rond de kerstvakantie. Specifiek gelden de volgende regels voor het primair en voortgezet onderwijs:

Leerlingen in een kwetsbare positie en leerlingen die schoolexamens moeten maken, mogen volgende week wel fysiek naar school. Dat geldt in het primair onderwijs ook voor leerlingen van wie een van de ouders een cruciaal beroep heeft.

Basisscholen en middelbare scholen moeten vanaf dinsdag 21 december noodopvang bieden, de maandag ervoor kunnen ze gebruiken om het te organiseren.

Schoolexamens voor (voor-)examenleerlingen moeten doorgaan.

Ook het praktijkgericht onderwijs mag volgende week gegeven worden. Als scholen het georganiseerd krijgen, geldt dit volgende week ook voor afstandsonderwijs en lessen aan examenleerlingen.

In de schoolgebouwen blijven de coronamaatregelen gelden die tot op heden golden, zoals mondkapjes in de gangen vanaf groep 6 op de basisschool.

Mbo en hoger onderwijs

Voor mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten gelden de volgende regels:

Studenten in een kwetsbare positie (inclusief mbo niveau 1 en 2) en studenten die tentamens en examens moeten maken, mogen volgende week wel fysiek naar de onderwijsinstelling.

Tentamens en examens in het mbo en hoger onderwijs moeten doorgaan.

Ook het praktijkgericht onderwijs mag volgende week gegeven worden. Als mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten het georganiseerd krijgen, geldt dit volgende week ook voor afstandsonderwijs.

De studenten die fysiek naar de instelling mogen komen, houden waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor het onderwijspersoneel.

Bibliotheken van onderwijsinstellingen blijven open voor studenten.

Heropening

Het uitgangspunt is dat het onderwijs na de kerstvakantie, op 10 januari 2022, weer open kan. Hier neemt het kabinet uiterlijk 3 januari een besluit over. Mocht fysiek onderwijs nog niet mogelijk zijn, dan zal er les op afstand gegeven moeten worden. We vragen scholen zich hier voor de zekerheid op voor te bereiden. Zodra het verantwoord is, wil het kabinet het onderwijs heropenen, omdat dit heel belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvanglocaties (BSO’s) zullen vanaf 21 december tot en met 9 januari gesloten zijn. Dit is een verlenging van het eerdere besluit om BSO’s tussen 20 en 24 december te sluiten. Voor kinderen van ouders uit cruciale beroepsgroepen en kwetsbare kinderen blijft noodopvang mogelijk. Kinderopvanglocaties, voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud, blijven wel open. Ouders die gebruikmaken van de BSO en hun factuur tijdens de sluiting volledig doorbetalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs.