Kabinet legt uitstoot kolencentrales fors aan banden

Nederlandse kolencentrales mogen de komende jaren op niet meer dan 35% van hun maximale capaciteit draaien. Dit zorgt op korte termijn voor een forse vermindering van CO 2 -uitstoot bij kolencentrales van circa 6-7 megaton. De wetswijziging Verbod op Kolen gaat in per 1 januari 2022 en geldt tot einde 2024. Met deze productiecapaciteit blijft de leveringszekerheid gewaarborgd, ook in tijden van weinig energieproductie uit zon en wind.

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius: vanaf 2030 zijn er geen kolencentrales meer in Nederland. Deze driejarige productiebeperking levert een belangrijke bijdrage aan de CO 2 -reductie op korte termijn. En naast de recent aangekondigde sluiting van de Onyx centrale in Rotterdam, pakken we nu door met het reduceren van broeikasgassen bij de overige kolencentrales.