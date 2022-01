Benoeming ambassadeur Vilnius

De ministerraad heeft op voorstel van minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken ingestemd met de benoeming van Jack Twiss Quarles van Ufford tot ambassadeur Vilnius. De benoeming is pas definitief als de Litouwse regering er goedkeuring aan heeft gegeven.

Jack Twiss Quarles van Ufford is momenteel directeur Inlichtingen bij de AIVD. Eerder was hij o.a. raadadviseur Buitenlandse Zaken en Defensie bij het Kabinet van de Minister President. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken was hij onder meer vertegenwoordiger bij de Palestijnse Autoriteit, hoofd van de politieke afdeling in Washington en particulier secretaris van de minister voor ontwikkelingssamenwerking.