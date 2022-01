Cultuursector gedeeltelijk open

Theaters, bioscopen en concertzalen kunnen vanaf woensdag 26 januari weer gedeeltelijk open tot 22.00 uur. Wel gelden hier een aantal beperkende maatregelen, zoals het tonen van een coronatoegangsbewijs, 1,5 meter afstand en een mondkapjesplicht bij het lopen. Ook musea en monumenten kunnen weer open en hierbij geldt naast vertoon van het coronatoegangsbewijs en het dragen van een mondkapje, maximaal 1 bezoeker per 5 vierkante meter.

Binnen geldt een maximale bezetting van 1/3 van de reguliere zaalcapaciteit met een maximum van 1250 personen per ruimte. Iedereen moet een vaste zitplaats hebben, behalve in doorstroomlocaties. Buiten geldt 1/3 van de reguliere capaciteit met vaste zitplaats op 1,5 meter.

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media): “Het begin is er, de culturele sector krijgt meer ruimte. Morgen kan iedereen weer naar musea, theaters en bioscopen. Maar we zijn er nog niet. Er is nog veel te doen op weg naar herstel van de sector.”