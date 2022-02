Kabinet komt met verbod op loden leidingen voor kindlocaties en huurwoningen

Ter versterking van de ingezette aanpak om lood in drinkwater te bestrijden, heeft het kabinet besloten een verbod op loden leidingen in te gaan voeren specifiek voor kindlocaties en huurwoningen. Dit volgt op eerder advies van de Gezondheidsraad waarin geconstateerd is dat de schadelijkheid van lood in water voor baby’s en kinderen, maar ook voor volwassenen groter is dan gedacht.

Minister De Jonge: 'Schoon drinkwater is essentieel. Daarom heeft het kabinet besloten tot een verbod op loden leidingen op locaties waar kinderen en huurders afhankelijk zijn van gebouweigenaren, die niet altijd actie ondernemen. Dit zorgt voor een stok achter de deur om deze leidingen te verwijderen bij onder andere huurwoningen, basisscholen en kinderdagopvang.‘

Er zal geen generiek verbod worden opgelegd in de bestaande bouw. Het kabinet vindt dat eigenaren en bewoners daarin ook een eigen verantwoordelijkheid hebben of en wanneer ze nog aanwezige loden leidingen willen laten verwijderen en hoe zij in schoon drinkwater voorzien. Wel worden eigenaren en bewoners goed geïnformeerd over de risico’s, nadrukkelijk ook op het moment van aankoop.



De komende periode wordt het verbod voor kindlocaties en huurwoningen verder uitgewerkt. Het verbod zal worden opgenomen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. De precieze ingangsdatum moet nog worden vastgesteld.