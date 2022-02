Eerste Kamer stemt in met vaste aanmeldweek voor de brugklas

Er komt één vaste aanmeldweek voor de middelbare school: vanaf schooljaar 2023-2024 moeten alle groep 8-leerlingen zich aanmelden in de week voor 1 april. Zo hebben alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur op het voor hen best passende niveau. Ook verandert de eindtoets in groep 8 in een doorstroomtoets, om te benadrukken dat scholen op meerdere momenten kijken hoe leerlingen ervoor staan. Het wetsvoorstel dat dit regelt is vandaag aangenomen door de Eerste Kamer.

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs): ,,Ik wil dat elke leerling van groep 8 een gelijke kans heeft om naar de school te gaan die bij hem of haar past. En dat we op meerdere momenten kijken waar een leerling zich het beste kan ontwikkelen. Deze wet draagt bij aan meer gelijke kansen voor kinderen, ongeacht uit welk gezin je komt of in welke wijk je school staat.”

Doorstroomtoets

Groep 8-leerlingen krijgen voortaan in januari het schooladvies van de basisschool en maken snel daarna de doorstroomtoets. De doorstroomtoets is een objectief tweede gegeven bij het schooladvies. Als het resultaat van de toets hoger is dan het advies van de school, moet de school het schooladvies heroverwegen en naar boven bijstellen als dat in het belang is van de leerling. Bij een lager toetsadvies wordt het schooladvies nooit naar beneden bijgesteld. De middelbare school blijft op meerdere momenten kijken of de leerling op de juiste plek zit, waar hij of zij zich goed kan ontwikkelen.

Inschrijven

Als alle leerlingen het definitieve schooladvies hebben, schrijven ze zich in de week voor 1 april in op de middelbare school (van 25 tot en met 30 maart). Op dit moment kunnen leerlingen zich nog op verschillende momenten aanmelden, waardoor kinderen met een bijgesteld schooladvies een 7 keer kleinere kans hebben om op de gewenste school terecht te kunnen. Dat overkomt jaarlijks zo’n 2000 leerlingen. Met de nieuwe wet krijgt iedere leerling evenveel kans om terecht te komen op de school van zijn of haar keuze.

Kwaliteitsbewaking

De wet zorgt daarnaast voor een eenvoudiger en toekomstbestendiger toetsstelsel, door de kwaliteitsbewaking van de toetsen te verbeteren. Scholen kiezen dan, net als nu, zelf welke doorstroomtoets ze willen gebruiken. In het nieuwe stelsel zal er naast doorstroomtoetsen van marktpartijen ook een overheidstoets worden aangeboden door stichting Cito. De Centrale Eindtoets verdwijnt. Dit gaat eveneens in vanaf schooljaar 2023-2024. Volgend jaar worden scholen geïnformeerd over de keuzemogelijkheden.