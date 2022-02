Update over Nederlandse inzet in Mali

Het Kabinet geeft de Tweede Kamer een update over de stand van zaken in het Afrikaanse land Mali.

In Mali is een internationale troepenmacht gelegerd die sinds dit jaar onder bevel staat van de Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen. De troepenmacht bestaat uit bijna 14.000 blauwhelmen van VN-missie Minusma. Nederland steunt de VN-missie met onder meer een C-130 Hercules-transportvliegtuig en ondersteunend personeel.

Gezamenlijk optrekken

In een brief aan de Tweede Kamer zet het kabinet verschillende scenario’s op een rij voor de gezamenlijke veiligheidsinzet in Mali en de regio, en de Nederlandse bijdragen daaraan. In augustus 2020 vond in Mali een staatsgreep plaats. Ook is bekend dat Russische paramilitairen sinds januari 2022 actief zijn in het land.



Voorop staat dat Nederland gecoördineerd en gezamenlijk met partners blijft optrekken. Nederland is in gesprek met partners in de VN, de EU en de Europese troepenmacht Taakgroep Takuba over mogelijke gevolgen van de verslechterende omstandigheden in Mali.

Nederlandse inzet Sahel

Mali ligt in de Sahel, een instabiele regio aan de rand van Europa. De verslechterende veiligheidssituatie in de regio is van invloed op de Europese veiligheid. En dus ook op die van Nederland.



Nederland zet zich – samen met gelijkgezinde partners – in om de grondoorzaken van instabiliteit en armoede in de Sahellanden weg te nemen. Ons land maakt zich met name sterk voor mensenrechten en goed bestuur om de veiligheid en duurzame vrede in de regio te bevorderen.