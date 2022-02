Trefpunt ingericht in Lviv voor Nederlanders in Oekraïne

Voor Nederlanders in Oekraïne die noodhulp of consulaire bijstand nodig hebben is er een trefpunt in Lviv. Nederlanders kunnen zich in de Oekraïense stad melden voor het krijgen van een laissez-passer of een noodvisum. Lees hier wat u moet weten.

Let op: het reisadvies voor Oekraïne is rood. Reis niet naar Oekraïne. Als u in Oekraïne bent, verlaat het land dan zo snel mogelijk. Lees het complete reisadvies voor Oekraïne >>