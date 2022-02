Slechts 1 op de 3 werkgevers neemt maatregelen tegen afleiding in het verkeer.

Hoewel driekwart van de werkgevers aangeeft aandacht voor verkeersveiligheid te hebben, heeft slechts 1 op de 3 van de ondervraagde groep werkgevers maatregelen getroffen om afleiding voor hun medewerkers in het verkeer zoveel mogelijk te voorkomen. Dat blijkt uit een onderzoek onder 200 werkgevers en 600 werknemers (private en publiek organisaties, groot en klein). Het onderzoek is uitgevoerd door Arcadis in opdracht van MONO-zakelijk. Het doel van MONO-zakelijk is om werkgevers te stimuleren om maatregelen te nemen om ongevallen door afleiding te voorkomen. ARBO-veiligheid geldt niet alleen op eigen terrein maar ook onderweg. Uit het onderzoek bleek ook dat werkgevers behoefte hebben aan voorbeelden uit de praktijk die zij zouden kunnen overnemen. Dat biedt MONO-zakelijk.

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat):”Jaarlijks worden 30 miljard kilometers gereden voor een werkgever. Denk aan MKB, consultants, koeriers en transportbedrijven. Dit maakt dat werkgevers ook een belangrijke partij zijn om deze kilometers veilig te maken. Daarom geven we met de MONO-zakelijk community concrete hulpmiddelen en voorbeelden hoe de MONO uitgangspunten kunnen worden opgenomen in de bedrijfsvoering om ervoor te zorgen dat medewerkers ‘Arbo-proof’ onderweg zijn. Ik roep de BV Nederland dan ook op om met elkaar te streven naar een verdubbeling dit jaar van het aantal werkgevers dat MONO maatregelen in de bedrijfsvoering heeft opgenomen en om goede voorbeelden uit de praktijk met elkaar en met MONO-zakelijk te delen.”

Afleiding in het verkeer

Afleiding in het verkeer is een belangrijke oorzaak van ongevallen. Even niet met je ogen en aandacht bij de weg is levensgevaarlijk. Bij het lezen en schrijven van berichten ben je niet met je aandacht bij het verkeer, ongeacht of het op een telefoon is of via een ‘in-car’ systeem. En daar is een nieuwe verleiding bij gekomen, namelijk online vergaderen. Ook het feit dat moderne auto’s rijhulpsystemen hebben, betekent niet dat je ondertussen iets anders kunt gaan doen. Je moet altijd snel kunnen ingrijpen als een systeem anders reageert dan je verwacht en dat kan alleen als je met je aandacht bij het verkeer blijft.



Van de ondervraagde werknemers vindt 68% het belangrijk dat afleiding onderweg wordt tegengegaan. Dit gebeurt meestal door het opstellen van gedragsregels. 32% van de werknemers communiceert tijdens het rijden met collega’s. 11% leest weleens berichten op de telefoon tijdens het rijden en 7% zoekt weleens informatie op onderweg. Klik hier voor alle onderzoeksresultaten.

Mono-zakelijk

MONO-zakelijk is een initiatief van het Ministerie van IenW in samenwerking met Allianz, ANWB, Bouwend Nederland, Interpolis, provincies, STL, TeamAlert, VNA en VVN.

Het doel van MONO-zakelijk is om werkgevers te faciliteren met tips, hulpmiddelen en adviezen en ze te stimuleren ervoor te zorgen dat hun medewerkers ongestoord onderweg kunnen zijn.