188 Afghanen aangekomen in Eindhoven

Vanochtend zijn 188 Afghanen met een door Nederland ingehuurde charter vanuit Islamabad aangekomen op het militaire vliegveld van Eindhoven. Vannacht vlogen zij met ondersteuning van de Nederlandse ambassade in Islamabad en de Internationale Organisatie voor Migratie naar Nederland. Zij maken deel uit van de groep van 294 Afghanen die vorige week aankwam in Pakistan . De rest van de groep zal zo spoedig mogelijk naar Nederland worden overgebracht.

De groep bestaat uit enkele Nederlandse ingezetenen, Afghanen die als tolk of in een andere functie hoog profiel werkzaamheden voor Nederland in een internationale militaire of politiemissie hebben uitgevoerd, Afghaanse ngo-medewerkers die vallen onder de speciale voorziening zoals omschreven in de Kamerbrief van 11 oktober en leden van hun kerngezinnen.

De Pakistaanse autoriteiten hebben voor deze specifieke groep, velen zonder geldig paspoort en visum voor Pakistan, een eenmalige uitzondering gemaakt en toestemming gegeven via dat land naar Nederland te reizen.

De afgelopen week verbleef de groep in Islamabad, waar IOM zorgde voor opvang in hostels en eerste levensbehoeften. De Nederlandse ambassadestaf bood hen mentale ondersteuning na de lange, gevaarlijke tocht die sommigen van hen hebben afgelegd.

Nederland blijft zich onverminderd inzetten om ook andere Nederlanders en Afghanen die daarvoor in aanmerking komen, in veiligheid te brengen. Alle mogelijkheden hiertoe worden, ook in samenwerking met andere landen, bekeken en benut.