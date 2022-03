Versterk Europese samenwerking in nationale en internationale strafzaken

Het is van groot belang dat Europese landen samenwerken in het verzamelen van bewijs voor huidige en toekomstige strafrechtelijke onderzoeken, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Beeld: © Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vandaag sprak minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz-Zegerius tijdens de zgn. Vendôme-groep over Europese samenwerking in de opsporing en vervolging van internationale misdrijven. Specifiek spraken de ministers over het strafrechtelijk onderzoek van het Internationaal Strafhof (ISH) naar oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid in Oekraïne en de opsporing en vervolging van IS-terroristen.

“In veel landen worden vluchtelingen opgevangen die mogelijk kunnen getuigen in een onderzoek naar oorlogsmisdaden. Dat gaat zowel over vluchtelingen uit Oekraïne als Yezidi’s die slachtoffer zijn geworden van IS. We moeten op een zorgvuldige en effectieve manier om gaan met hun getuigenissen. Zodat belangrijke informatie niet verloren gaat en slachtoffers niet onnodig een getuigenis opnieuw moeten afleggen en daardoor de meest vreselijke gebeurtenissen moeten herbeleven.”

aldus Yeşilgöz-Zegerius.

De ministers spraken nogmaals hun steun uit voor het onderzoek van het ISH in Oekraïne. Yeşilgöz-Zegerius herhaalde Nederlandse toezegging van financiële steun toe aan het ISH en het delen van kennis en expertise opgedaan door Nederland in het MH-17 onderzoek. Ook wisselden de ministers van gedachten over de inzet van video-conferencering en berechting in de regio als het gaat om het opsporen en vervolgen van IS-terroristen.

De Vendôme-groep is informeel overleg tussen de Nederlandse, Belgische, Franse, Duitse, Italiaanse, Spaanse en Luxemburgse justitieministers. Dit keer sloot ook Eurocommissaris Reynders (Justitie) aan bij het overleg.