Koning, Prinses Margriet, Prins Pieter-Christiaan en minister-president bij Invictus Games

Zijne Majesteit de Koning, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden, Zijne Hoogheid Prins Pieter-Christiaan en minister-president Rutte zijn aanwezig bij de Invictus Games. Het internationale sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen vindt van 16 tot en met 22 april plaats in het Zuiderpark in Den Haag.

De Invictus Games zijn in het leven geroepen door Prins Harry, de Hertog van Sussex, om door middel van sport herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder begrip en respect te genereren voor gewonde militairen en veteranen. Prinses Margriet, erevoorzitter van het Comité van Aanbeveling van de Invictus Games Den Haag 2020, Prins Pieter-Christiaan en minister-president Rutte zijn bij de openingsceremonie aanwezig, evenals minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport en Commandant der Strijdkrachten generaal Eichelsheim. De minister-president en de Hertog van Sussex houden toespraken over het belang van de Invictus Games.

Tijdens de opening staan de vijfhonderd deelnemende sporters uit twintig landen en hun familieleden en vrienden centraal. Na de taptoe en een minuut stilte voor gevallen militairen wereldwijd volgt een vlaggenparade waarbij sporters de vlaggen van de deelnemende landen presenteren. Daarnaast zijn er diverse optredens. Voorafgaand aan de openingsceremonie ontmoeten Prinses Margriet, Prins Pieter-Christiaan en minister-president Rutte kort het Nederlandse team om het succes te wensen.

De minister-president woont woensdagochtend 20 april de finale bij van het indoor roeien en reikt de medailles uit. Koning Willem-Alexander is vrijdagmiddag 22 april aanwezig bij de finale van het rolstoelbasketbal. In de avond ontmoet de Koning de Nederlandse sporters van het Invictusteam en spreekt met hen over hun ervaringen van de afgelopen week. Daarna woont hij de sluitingsceremonie bij, waar ook minister Ollongren van Defensie bij aanwezig is. Zowel de Hertog van Sussex als de Commandant der Strijdkrachten houden tijdens de sluitingsceremonie toespraken.

De Invictus Games zouden oorspronkelijk in 2020 in Den Haag plaatsvinden, maar zijn door de coronapandemie meermaals uitgesteld.