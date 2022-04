Nationaal Groeifonds investeert € 3,22 miljard extra in innovatie

Dit is de techniek voor het kweken van cellen zonder tussenkomst van dieren om tot een dier- en planeetvriendelijker vlees- of melkproduct te komen. Het project Cellulaire Agricultuur speelt daarmee in op de eiwittransitie. Hoewel de producten nog niet in de schappen liggen, is de wetenschap veelbelovend en zijn de eerste bedrijven in Nederland al actief. Twaalf organisaties werken samen in dit project aan kennis en ontwikkeling.

Toekenning (voorwaardelijk) € 60 miljoen