Zes Nederlandse projecten aangemeld voor deelname IPCEI micro-elektronica

De zes Nederlandse projecten hebben allemaal een strategische positie in de mondiale halfgeleiderketen van onderzoek, ontwikkeling, toelevering tot productie. Deze startups, mkb-toeleveranciers, grootbedrijven en kennisinstellingen dragen met hun plannen bij aan Nederlandse en Europese technologische ontwikkelingen. Het gaat om deze zes projecten: radar en 6g technologie (beide NXP), realiseren van de nieuwste machines voor geavanceerde halfgeleider productie (ASML en Nearfield Instruments), ontwikkelingen voor innovaties in het testen van halfgeleiders (ThermoFischer) en geïntegreerde fotonica oplossingen (SMART Photonics).

Minister Micky Adriaansens (EZK): “Nederland zet zich in EU-verband in om ons bedrijfsleven concurrerend en innovatief toonaangevend te houden. Met behoud van een open economie kunnen we actiever werk maken van het behouden van kennis, het bewaken van een gelijk speelveld en innovaties. Daar hoort, in een wereldwijd concurrerende economie, ook een andere rol van Nederlandse overheid bij. Daarom ondersteunen we financieel Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die meedoen aan strategische Europese innovatiesamenwerking.”