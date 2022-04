‘Women’s Diplomatic Battalion’ en burgemeester Melitopol brengen bezoek aan Nederland

Twee Oekraïense parlementariërs en de burgemeester van Melitopol brengen vandaag een bezoek aan Nederland. De delegatie trekt langs Europese steden om steun te verkrijgen voor strengere sancties tegen Rusland, meer humanitaire en militaire steun en de vervolging van oorlogsmisdadigers.

Het eendaagse bezoek aan Nederland is onderdeel van een tournee van de twee parlementariërs Maria Mezentseva en Olena Khomenko en de burgemeester van Melitopol, Ivan Fedorov. Zij trekken langs Europese steden om steun te verkrijgen voor strengere sancties tegen Rusland, meer humanitaire en militaire steun en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Er wordt met name aandacht gevraagd voor (seksueel) geweld tegen vrouwen.

Delegatie

Burgemeester Ivan Fedorov werd bij een inval in Melitopol gevangengenomen door het Russische leger. Op 16 maart is hij als onderdeel van een gevangenenruil weer vrijgelaten. Het Women’s Diplomatic Batallion is ontstaan bij een campagne om de Russische Federatie uit de Raad van Europa te verbannen. De Oekraïense parlementariërs konden rekenen op veel steun van hun Europese collega’s. Daarna is besloten een tournee door Europa te organiseren om aandacht te vragen voor de oorlog in Oekraïne.

De delegatie ging eerder al op bezoek in Londen, Wenen, Parijs en Bratislava. Vandaag brengen zij een bezoek aan het ministerie van Defensie, de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken en de burgemeester van Den Haag. Hierbij is ook de Oekraïense ambassadeur in Nederland aanwezig. Verder heeft parlementariër Olena Khomenko een speciale band met Nederland omdat haar zoon hier woont en werkt. Vanwege de oorlog in Oekraïne vangt hij een deel van zijn familie thuis op.

Straffeloosheid

Nederland zet zich onder meer in tegen straffeloosheid en vindt het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar schendingen in Oekraïne. Bewijsvergaring staat daarbij nu centraal. Het lopende onderzoek van het Internationaal Strafhof (ICC) en de onderzoekscommissie van de Verenigde Naties spelen hierbij sleutelrollen.

Nederland steunt het Strafhof met een additionele 1 miljoen euro. Het gaat om brede steun aan het Strafhof vanwege de toenemende druk op de capaciteiten door dit onderzoek. Ook levert Nederland extra ondersteuning aan het veldkantoor van de VN OHCHR in Oekraïne met eenzelfde bedrag.