Minister-president Rutte ontvangt premier Pashinyan van Armenië

Minister-president Rutte ontvangt woensdag 11 mei premier Nikol Pashinyan van Armenië op het ministerie van Algemene Zaken voor een gesprek en een delegatieoverleg. Er zal onder meer worden gesproken over de bilaterale relatie tussen Nederland en Armenië, het conflict over Nagorno-Karabach, de oorlog in Oekraïne en de voortgang in Armenië op het gebied van democratie en mensenrechten.