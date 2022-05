Eerste prijzen van de Nederlandse Hogeronderwijspremie uitgereikt aan Universiteit Twente Shaping Resposible Futures en Pulsed van Fontys Hogeschool

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf, reikte de Hogeronderwijspremies vandaag uit tijdens het jaarlijkse ComeniusFestival in Nieuwegein. De premies zijn voor de tweede keer uitgereikt aan innovatieve projecten in het hbo en wo. De 1e prijs van de Nederlandse Hogeronderwijspremie voor de hogescholenteams ging naar Pulsed van Fontys Hogeschool, bij de universiteitsteams ging deze naar Shaping Resposible Futures van Universiteit Twente TU.

Tijdens het ComeniusFestival wordt het belang van onderwijsvernieuwing voor het hoger onderwijs gevierd. Door de premie toe te kennen aan zes verschillende docententeams in plaats van 1 winnaar te kiezen of individuele docenten te laten winnen, wil de minister samenwerking en innovaties in het onderwijs waarderen en stimuleren. Teams mogen het gewonnen geldbedrag gebruiken om met een buitengewoon project een bijzondere bijdrage te leveren aan de vernieuwing en/of verbetering van het hoger onderwijs. De winnende teams ontvangen € 1,2 miljoen voor de 1e prijs, € 800.000 voor de 2e prijs of € 500.000 voor de 3e prijs.

Minister Dijkgraaf: ‘Docenten en onderwijsteams moeten wij ruim baan geven om te innoveren. Om studenten op nieuwe manieren uit te dagen, te verbinden en maatwerk te bieden. Mooi dat we met deze prijs onderwijstoppers in het zonnetje zetten en ze kunnen helpen om hun mooie projecten verder te brengen. En ik hoop dat deze projecten ook breder uitgerold kunnen en gaan worden, daar hebben we allemaal wat aan.’

Eerste prijs

De master-insert Shaping Responsible Futures van Universiteit Twente TU laat studenten van verschillende opleidingen transdisciplinair samenwerken aan maatschappelijke uitdagingen. De jury vond het krachtig dat studenten in transdisciplinair verband challenge-based aan de slag gaan binnen de omgeving van het DesignLab en was onder de indruk van het transdisciplinaire aspect van de master-insert. Het betrekken van studenten met verschillende achtergronden zoals de studie filosofie of technische studies geeft de studenten een hele andere kijk op de opdrachten die de stakeholders aandragen.

Pulsed van Fontys Hogeschool wordt gevormd door een enthousiast team dat opleidingsoverstijgende opleidingsprofielen, onderwijsprogramma’s en didactische aanpakken, ontwikkelt met als doel (jonge) mensen op te leiden tot 'self-directed professionals'. De jury was zeer onder de indruk van het aantal projecten dat door dit team is ontwikkeld en neergezet. In het bijzonder was de jury zeer enthousiast over het vernieuwende initiatief Empower, waarbij studenten die in het eerste en tweede jaar uitvallen werken aan hun persoonlijk en professionele ontwikkelproces. De uiteenlopende initiatieven hebben grote impact op studenten en docenten, zo heeft het team al met meer dan 2000 docenten en 1000 studenten bereikt.

Andere winnende teams

De tweede en derde prijs voor de hogescholenteams gaan respectievelijk naar het NHL Stenden Hogeschool, Inclusive Community Lab en Codarts Rotterdam, Hogeschool voor de Kunsten, Codarts Student Life programma. Het Inclusive Community Lab, van NHL Stenden Hogeschool, ook wel ‘Gewoon bij Truus’ genoemd, is een plek waar studenten van verschillende mbo- en hbo-opleidingen werken aan het armoedeprobleem. Het Codarts Student Life Program van Codarts Rotterdam richt zich op een preventieve werkwijze op het fysieke en mentale welzijn van studenten bij de opleidingen van Codarts.

De tweede en derde prijs voor de universiteitsteams gaat naar Universiteit Leiden, The Learning Mindset en Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Law Practice. Het team van de The Learning Mindset heeft een toolkit ontwikkeld die journaling integreert in het onderwijs van Leiden University College. Journaling is een vorm van gestructureerde schriftelijke reflectie, geïnspireerd op het bijhouden van een dagboek. De Amsterdam Law Practice laat studenten, aan de hand van juridische beroepsethiek en theorieën, effectief reflecteren op hun professionele rol en hun ervaring in het juridische ervaringsonderwijs.

Prijs voor innovatief onderwijs

De Nederlandse Hogeronderwijspremie is opgericht als een erkenning voor vernieuwing van het onderwijs op universiteiten en hogescholen en is ook bedoeld als belangrijk teken van waardering voor onderwijsteams die een topprestatie leveren. Daarnaast is het een stimulans voor docenten om te blijven werken aan onderwijsinnovatie en kennisdeling. De prijswinnende teams worden lid van het ComeniusNetwerk om daarbij de kennis uit de onderwijsvernieuwing breder te delen en te benutten.

Vanaf volgend jaar wil minister Dijkgraaf de prijs ook uitreiken aan onderwijsteams binnen het mbo, ook daar gebeurt veel moois en veelbelovends op het gebied van innovatie, vernieuwing en samenwerking met de samenleving.