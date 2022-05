Nederland zoekt samenwerking met België op het gebied van duurzame infrastructuur en circulaire bouw

Bijna 80 Nederlandse bedrijven en organisaties nemen donderdag en vrijdag in België deel aan de handelsmissie duurzame infrastructuur en circulaire bouw. De missie staat onder leiding van minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Vivianne Heijnen (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

Ondernemers, kennisinstellingen (o.a. TNO en Vito), steden (o.a. Amsterdam, Mechelen en Leuven) en sectororganisaties (o.a. Bouwend Nederland, Vlaamse Confederatie Bouw) uit Nederland en België zullen ervaringen met elkaar uitwisselen en tot zaken komen in de duurzame en circulaire bouwsector. De totale bouwomzet in Nederland en België wordt gezamenlijk geschat op 130 miljard euro per jaar.

Minister Liesje Schreinemacher: ‘België is onze tweede handelspartner wereldwijd. De delta van Schelde, Rijn en Maas is één geïntegreerd economisch geheel. België en Nederland zijn al 400 jaar koploper bij economische innovaties in Europa, zoals de aanleg van moderne havens. Ook op het gebied van de circulaire economie willen we samen voorop lopen’.

De toepassing van circulaire bouwmethoden is belangrijk om te komen tot een duurzame economie. Zowel België als Nederland hebben ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. Nederland en België delen de wens om tegen 2050 volledig circulair te zijn.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen: ‘Om deze doelstelling te realiseren, zullen we nog veel intensiever moeten gaan samenwerken in Europa en kennis en ervaringen delen. De komende jaren worden in zowel Nederland als België bijvoorbeeld heel wat infrastructurele projecten gerepareerd en vervangen. Wij kunnen hierbij als overheden met circulair aanbesteden echt een boost geven en zo de transitie naar een circulaire economie versnellen.’

Circulariteit en het hergebruik van materialen zorgt ervoor dat we ons milieu schoner achterlaten aan volgende generaties en we minder afhankelijk worden van grondstoffen uit andere landen.

Om het belang van gezamenlijk optreden te onderschrijven, wordt op donderdag 19 mei in de Handelsbeurs te Antwerpen ook een Memorandum of Understanding getekend voor het Europese Interreg Vlaanderen-Nederland project BOUW-MIJN. Dat gebeurt in het bijzijn van minister Schreinemacher en de Vlaamse minister Zuhal Demir (Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme). Dit project zal de circulaire transitie in de bouwsector in Vlaanderen en Nederland versnellen door aandacht te besteden aan circulair slopen, retourlogistiek en materialenregie.



Tijdens de missie zal stil worden gestaan bij grensoverschrijdende samenwerking in de bouwketen, opschalen van circulaire businessmodellen en toepassing van circulaire en biobased materialen in wegen, bruggen en gebouwen. De Nederlandse deelnemers zullen ook diverse bedrijfsbezoeken afleggen in Brussel en Antwerpen. Zo wordt onder meer een bezoek gebracht aan Het Facilitair Bedrijf, de belangrijkste opdrachtgever voor de Vlaamse overheidsgebouwen. Maar ook een bezoek aan uitvoeringsorganisatie Lantis staat op het programma. Lantis is de spil in de uitvoering van de zeer grootschalige Oosterweel-werken in Antwerpen.