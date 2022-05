Expo 2025 Osaka: opnieuw Nederlands paviljoen op wereldtentoonstelling

Nederland doet mee aan de wereldtentoonstelling Expo 2025 in Osaka. Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking besloten. Vanaf nu begint de voorbereiding van het ontwerp van het Nederlandse paviljoen. Osaka verwacht 28 miljoen zakelijke en particuliere bezoekers.

Japan organiseert in Osaka van 13 april tot 13 oktober 2025 de wereldtentoonstelling met als thema ‘Designing Future Society for Our Lives’.

Minister Schreinemacher: “Dat sluit goed aan op wat Nederland te bieden heeft: innovatieve en duurzame oplossingen. Bijvoorbeeld als het gaat om hernieuwbare energie en slim gebruik van schaars water”.

Er zullen ongeveer 150 landen en 25 organisaties deelnemen aan de wereldtentoonstelling in Japan. Voor de Nederlandse deelname is 20 miljoen euro gereserveerd. De vorige Expo vond plaats in Dubai.

Minister Schreinemacher: “Als minister voor Buitenlandse Handel merkte ik tijdens mijn bezoek aan de Expo 2020 Dubai dat er veel vraag is naar Nederlandse kennis en technologie. Op een wereldtentoonstelling kunnen wij ons echt van de beste kant aan de wereld laten zien.”

Japan

Japan is een van de grootste economieën ter wereld en een belangrijke handelspartner voor Nederland. In 2021 exporteerde Nederland voor 4,3 miljard euro aan goederen naar Japan. Nederland is ook een belangrijk investeringsland voor Japan. Meer dan 600 Japanse bedrijven hebben samen ruim 800 vestigingen in Nederland. De impact van de Nederlandse deelname aan de Expo is breder. Er worden ook veel bezoekers uit de Oost-Aziatische regio verwacht, bijvoorbeeld uit Zuid-Korea. Bovendien vieren Nederland en Japan in 2025 415 jaar goede betrekkingen.

Expo als springplank

De Nederlandse deelname aan Dubai bood een springplank voor Nederland naar Dubai en de bredere Golfregio. In het paviljoen vonden ruim 125 evenementen plaats voor bedrijven en kennisinstellingen. Ook kwamen er tientallen handelsmissies uit Nederland op bezoek, waaronder twee geleid door een minister. De vijftig bedrijven die deelnamen aan de handelsmissie naar Dubai in november 2021, geven aan dat ze samen voorlopig al ruim 100 miljoen euro aan extra omzet verwachten. Met het paviljoen en de deelnemende organisaties en bedrijven heeft Nederland zijn visitekaartje afgegeven en is onze handelspositie vooral in de Golfregio versterkt. Dat is ook de inzet in Japan.

Volgende stappen Osaka

De komende tijd wordt nauw samengewerkt met het Nederlandse bedrijfsleven en Nederlandse culturele organisaties en kennisinstellingen over het ontwerp en realisatie van het paviljoen en de activiteiten rondom de Expo in Osaka.