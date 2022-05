Individueel gedrag bepalende voorwaarde bloed- en plasmadonatie

Vanaf 1 januari 2023 moet het voor alle mannen die seks hebben met mannen (MSM) mogelijk worden bloed- en plasmadonor te zijn. Dat laat minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vandaag weten. Op dit moment is bloed- en plasmadonatie alleen mogelijk voor MSM die een vaste relatie hebben of langer dan 4 maanden niet seksueel actief zijn.

Sinds 1 september 2021 is het al mogelijk voor MSM in een duurzame monogame relatie (langer dan 1 jaar) om bloed en plasma te doneren. Voorheen konden zij alleen doneren als ze 4 maanden voor donatie niet seksueel actief waren. Tot 2015 mochten MSM überhaupt geen bloed- of plasma doneren.

Door middel van een aanvullende vragenlijst over eventueel risicogedrag kunnen straks ook MSM zonder vaste partner donor worden.