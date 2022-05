Ambassade benadrukt: kom niet naar Oekraïne, situatie nog te gevaarlijk

De Nederlandse ambassade in Oekraïne werkt sinds kort weer met een klein team vanuit Kyiv. De willekeurige Russische raketaanvallen, het gebrek aan onder meer brandstof en de onduidelijke veiligheidssituatie maken het werk hier lastig en stressvol. Nederlanders wordt met klem afgeraden om momenteel af te reizen naar Oekraïne, zegt de Nederlandse ambassadeur Jennes de Mol. ‘Het reisadvies is nog steeds rood en met goede redenen.’

Bijna alle EU-landen hebben inmiddels hun ambassades in de Oekraïense hoofdstad Kyiv weer heropend. Rusland heeft zich teruggetrokken uit de stad, maar voert dagelijks luchtaanvallen op verschillende delen van het land uit. De Nederlandse ambassadeur Jennes de Mol, sinds eind april weer in Kyiv met een klein team, brengt regelmatig uren door in een schuilkelder. Het ambassadepersoneel in Kyiv onderhoudt de politieke contacten met de Oekraïense overheid en de internationale gemeenschap en schat de veiligheidssituatie in. Ander ambassadepersoneel werkt vanuit Duitsland, west-Oekraïne en Den Haag. De terugkeer van de Nederlandse ambassade is ook een gebaar om politieke steun te geven aan Oekraïne, zegt De Mol. Daarnaast houdt de ambassade zich bezig met humanitaire hulp, handel en economie en wederopbouwactiviteiten waar Nederland bij betrokken is.

‘Kom niet naar Oekraïne. Het reisadvies is niet voor niets rood’.

Sinds de terugkeer naar Kyiv merkt de ambassade dat er regelmatig Nederlanders weer naar Oekraïne komen. Soms komen ze voor familiebezoek, soms keren ze terug naar hun bedrijf of boerderij in Oekraïne. Ook een enkele ondernemer met interesse in zakendoen meldt zich in Kyiv.

‘Dat hulporganisaties de ambassade benaderen hadden we enigszins verwacht’, zegt ambassadeur de Mol. ‘Maar voor ieder ander willen we benadrukken dat het nog niet veilig is in Oekraïne. Het reisadvies voor Oekraïne is daarom niet voor niets nog steeds rood. De consulaire afdeling van de ambassade in Kyiv is voorlopig gesloten. Dat betekent dat we alleen minimaal hulp kunnen geven aan Nederlanders, die in Oekraïne in de problemen komen.’

Schuilkelder Dat de situatie in Kyiv gevaarlijk is, ondervindt ambassadeur De Mol en zijn team aan den lijve. In de hoofdstad gaat het luchtalarm een aantal keer per dag af. De ambassadeur brengt af en toe een aantal uur in de schuilkelder door. Werken vanuit het ambassadegebouw is nog niet veilig. Ook is er amper brandstof te krijgen. Er zijn veel regeringsleiders die nu Kyiv bezoeken. Recent bezocht minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken ook de Oekraïense hoofdstad. De Mol: ‘Die bezoeken zijn uitgebreid te zien in de media. Daardoor denken mensen in Nederland wellicht dat zij ook kunnen komen. Tegen hen wil ik nogmaals zeggen: kom niet. De situatie is ook in west-Oekraïne onvoorspelbaar, gevaarlijk en het verloop van de oorlog in het oosten en zuiden volstrekt niet in te schatten. We weten gewoon niet hoe de komende weken en maanden eruit gaan zien.’

Roulatiesysteem

Mocht het rustiger worden in Kyiv en de algemene veiligheidssituatie in Oekraïne verbeteren, dan zal het reisadvies worden aangepast. En in dat geval zal er zeker meer ambassadepersoneel terugkeren, zegt De Mol. ‘We leven als collega’s nu in verschillende realiteiten. We kijken nu naar een roulatiesysteem voor de collega’s die vanuit Kyiv werken. Het is stressvol en vermoeiend om hier nu te werken.’