75-plusser herkent NL-Alert beter door testbericht

Op maandag 13 juni 2022 wordt er weer een NL-Alert testbericht uitgezonden. Veel mensen vinden dat belangrijk, blijkt uit nieuw onderzoek1 in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vooral mensen van 75 jaar en ouder vinden het fijn dat de overheid ieder half jaar een NL-Alert testbericht verstuurt. 9 op de 10 mensen uit die leeftijdsgroep die het afgelopen jaar een NL-Alert testbericht ontvingen, geven aan het testbericht belangrijk te vinden. Door het testbericht herkent twee derde een NL-Alert bij een echte noodsituatie.

Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Bijna driekwart van de 75-plussers ontvangt het NL-Alert testbericht direct op hun mobiele telefoon.2 Daarmee is het bereik van NL-Alert ook onder deze groep groot. Maar het kan nog beter. 75-plussers hebben vaker dan andere leeftijdsgroepen hun mobiele telefoon uitstaan. Om mensen van 75 jaar en ouder aan te moedigen hun mobiele telefoon op te laden en aan te zetten, startte de overheid in mei de NL-Alert campagne ‘Laad ‘m op en laat ‘m aan’ gestart.

Zelf NL-Alert ontvangen? Laad ‘m op en laat ‘m aan

Om NL-Alert te ontvangen, moet uw mobiele telefoon zijn opgeladen én aanstaan. Een NL-Alert wordt alleen tijdens noodsituaties een uur lang uitgezonden. Het bericht komt niet binnen als u uw mobiele telefoon op een later moment weer aanzet. Staat uw mobiele telefoon dat hele uur uit, dan mist u het NL-Alert.

Om NL-Alert te ontvangen op uw mobiele telefoon, hoeft u niets in te stellen. Bovendien is NL-Alert gratis en anoniem, uw telefoonnummer blijft onbekend. Bij een NL-Alert op uw mobiel, laat uw telefoon een luid en doordringend alarmgeluid horen. Het geluid klinkt anders dan een normaal bericht. Door het geluid is direct duidelijk dat het om een noodsituatie gaat. Let wel op, als u een koptelefoon ophebt of oordopjes in hebt kan het luid klinken. Ontvangt u een NL-Alert? Lees het bericht meteen, kom in actie en informeer anderen.

NL-Alert herkennen met testbericht

Op de eerste maandagen in juni en december verzendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert testbericht. Aan de hand van het testbericht herkent u het NL-Alert óók als er een echte noodsituatie is. Omdat de eerste maandag in juni een feestdag is, verstuurt de overheid het NL-Alert testbericht op maandag 13 juni.

Het belang van NL-Alert

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat waarschuwt en informeert over noodsituaties. Denk aan een grote brand, rookwolk met giftige stoffen of een terroristische aanslag. In een NL-Alert staat uitgelegd wat er aan de hand is, wat u moet doen en waar u meer informatie en updates kunt vinden.

Kijk voor meer informatie op www.nl-alert.nl.

1 Onderzoek van 25 t/m 29 april 2022 uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er namen ruim 2000 Nederlanders (16+) deel die in het afgelopen jaar een NL-Alert noodmelding en/of testbericht hebben ontvangen.

2 Onderzoek van 7 en 8 december 2021 uitgevoerd door DVJ Insights in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Aan het onderzoek namen 2.629 Nederlanders (12+) deel.