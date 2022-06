Kabinet beperkt mogelijkheid tot vestiging hyperscale datacentra

Het kabinet heeft ingestemd met het ontwerpbesluit voor strikte regulering van hyperscale datacenters. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kondigde in februari dit jaar aan wettelijke criteria vast te willen leggen om te voorkomen dat nieuwe hyperscale datacentra zich op ongewenste plekken in Nederland kunnen vestigen. Het kabinet stuurt het ontwerpbesluit naar de Eerste en Tweede Kamer. Het ontwerpbesluit wordt opengesteld voor internetconsultatie.

Minister De Jonge: “Nederland is te klein en de schaarste is te groot om slordig om te gaan met onze ruimte of met onze energie. En dus moeten we de juiste keuzes maken. Vestiging van hyperscale datacentra - die veel ruimte en energie vragen - worden daarom strikt gereguleerd en zijn slechts op enkele plekken nog mogelijk.”

Ontwerpbesluit

Het besluit regelt dat gemeenten in een bestemmingsplan of in een omgevingsplan geen nieuw hyperscale datacentra mogen toelaten. Zij moeten hun bestemmingsplan of omgevingsplan hier op aanpassen. Dit tenzij het gaat om een gebied dat in het besluit is uitgezonderd van het verbod.

Uitzonderingsgebieden

Van het verbod om in een bestemmingsplan of omgevingsplan hyperscale datacentra toe te laten worden twee gebieden uitgezonderd. Dit zijn in de provincie Groningen het gedeelte van de gemeente Het Hogeland, voorheen de gemeente Eemsmond. In de provincie Noord-Holland zijn dit de locaties Agriport A7 en B1 die de gemeente Hollands Kroon voornemens is te bestemmen voor onder andere de uitbreiding van hyperscale datacentra. Deze gebieden bevinden zich aan de rand van Nederland waar voldoende ruimte is. Hier bevinden zich al hyperscale datacentra en door de ligging bij aanlandplaatsen van duurzame energie (wind op zee) is voldoende groene stroom voorradig.

Zeewolde

Het besluit heeft geen betrekking op de komst van een datacentrum in Zeewolde, omdat de ruimtelijke procedures al gestart waren voor het voorbereidingsbesluit en de gemeenteraad het bestemmingsplan al had vastgesteld. Tegelijkertijd is de komst van een hyperscale datacenter in Zeewolde geen gelopen race. De gemeente Zeewolde wil grond van het Rijk kopen voor de realisatie van een hyperscale datacenter. Het Rijk heeft voorwaarden gesteld aan deze verkoop. De gemeente heeft een zogenoemd voorkeursrecht op de gronden gevestigd.

De gemeente Zeewolde heeft plannen en informatie ter beoordeling aangeleverd. Deze zijn getoetst door TNO op de gestelde voorwaarden voor minimaal energiegebruik en maximale duurzaamheid tijdens exploitatie, maximale opwek van zonne-energie op daken, gevels en omliggende terreinen, gebruik van intelligente koeloplossingen en hergebruik van restwarmte. Volgens deze toetsing wordt aan een aantal voorwaarden voldaan en aan een aantal voorwaarden niet voldaan. Op basis van de huidige toetsingsrapportage kan het Rijksvastgoedbedrijf de gronden nu niet aan de gemeente verkopen. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gaat in gesprek met de gemeente Zeewolde over de toetsingsrapportage.